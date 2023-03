JUHTKIRI ⟩ Ilus bluff oli koledast tõest rohkem hinnas

Pensionide ja toetuste tõusud ning riigi investeeringute kasvud ei harmoneeru olemuslikult kuidagi lubatud maksude vähendamisega. Kui debattides ja intervjuudes poliitikutelt päriti, kuidas on see võimalik, tuli enamasti vastuseks midagi ebamäärast seoses sellega, et majandus ju kasvab ja küll raha tuleb.

Kõigest mõned päevad pärast valimistulemuste selgumist räägivad koalitsioonikõnelusi pidavate Reformierakonna, Eesti 200 ja sotside poliitikud aga tõsist juttu sellest, kuidas riigi rahaline olukord on väga kehv ning tuleb hakata kulusid kärpima. Vähemalt 750 miljoni ulatuses või koguni rohkem.

Selline kannapööre on hämmastav. Vähemasti Reformierakond ja sotsid on olnud pikka aega riigikogus ning senini ka valitsuses ja neil pidi olema väga hea ülevaade riigi rahaasjadest. Tegelikult on Eesti Panga ja rahandusministeeriumi analüüsid ning ülevaated kõigile huvilistele avalikult kättesaadavad. Ei ole kuidagi usutav, et heldeid valimislubadusi kirja pannes ja neid laialt levitades poleks tegelik seis neile teada olnud. Sama käib ka opositsiooni jäävate EKRE, Keskerakonna ja Isamaa kohta, kes sellel võistupakkumisel õhinaga osalesid.

Valimiskampaaniast jääb teadlik bluffimise mulje. Aga selles osas ei tasu etteheiteid teha vaid erakondadele. Ka valijate valikute põhjal võib järeldada, et neilegi meeldib ilus bluff rohkem kui kole tõde.