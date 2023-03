ÜKS KÜSIMUS ⟩ Millega selgitada protestikandidaatide Mihhail Stalnuhhini ja Aivo Petersoni edu riigikogu valimistel?

Siis me ütlesime, et sa pead ära õppima eesti keele, sa pead saama kodakondsuse, sa pead olema riigile lojaalne ja mingeid asju peab veel. 2020. aastatesse oleme jõudnud ikkagi selle teadmisega, et inimene lõimub siis, kui tal on sisemine tunne, kui tal on kaasatus selle riigiga, kui temaga arvestatakse, kui ta tunneb, et tal on siin roll, kui tema käest küsitakse.