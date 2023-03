Haridusreform peab olema sisuline

Meenutagem, et tookord tegelikult ei kaasnenud sellega aga olulist riiklikku tuge ei õpetajaskonna ega ka mingi põhjalikuma tegevuskavaga. Ja pealegi saadi üsna ruttu aru, et kui põhikoolis ei suuda õpilane eesti keelt piisavalt selgeks saada, siis oleks naiivne oodata, et gümnaasiumisse minnes ta üleöö on suuteline eesti keeles õppima. Eriti veel, kui pole piisavalt ka kvalifitseeritud õpetajaid.

Nüüdne reform, tundub, on põhjalikumalt läbi mõeldud. Eestikeelsele õppele minnakse üle järk-järgult ning ka õpetajate vajadus seetõttu suureneb aastatega. Riik on samal ajal hüppeliselt suurendanud kõrgkoolidelt õpetajakoolituse tellimust. Kõike seda saadab ka õpetajaameti aina suurem väärtustamine. Olgu siis tegu pedagoogide palkade olulise tõusu või muude hüvede pakkumisega.

Ida-Virumaal on selles valdkonnas saabumas senisest lootustandvamad ajad just seetõttu, et meie regioonis hakatakse eesti keeles õpetavatele pedagoogidele maksma teistest oluliselt suuremat palka. Jah, see võib tunduda teiste suhtes ebavõrdse kohtlemisena, ent Ida-Virumaa on ka erilises haridusolukorras ning meid puudutab see üleminek ehk kõige enam. Kui riik tahab, et eestikeelsele haridusele üleminek ka sisuliselt õnnestuks, tuleb siin teha lisapingutusi.