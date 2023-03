ELINA VISK ⟩ Kulusid tuleb kärpida, sest maksumaksjaid jääb vähemaks

Füüsilise isiku tulumaksu laekumist suurendati 2023. a eelarve teiseks lugemiseks 1 000 000 euro võrra. Kuni viimase ajani on Eesti majandusnäitajad olnud head, keskmine palga ja hõive kasv kiire ning tarbimine on tugev. Alates 2022. a sügisest on see stabiilselt nõrgenenud. Ülikiire hinnatõus kiirendab küll palgakasvu. Energiahinnad ja hinnakasv on majandusele praegu kõige suuremaks väljakutseks.