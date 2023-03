JUHTKIRI ⟩ Kauplemine tankialuse maa ümber

Pärast tanki äraviimist teatas riik, et see kinnistu on parim, kuhu rajada drooniseirejaam, ning tegi Narvale ettepaneku see paari tuhande euro eest riigile müüa. Narva soovis algul teha vahetuskaupa, et saada vastutasuks riigi maad linna piires, kuid riik sellega ei nõustunud.