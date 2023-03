JUHTKIRI ⟩ Peatage töökohtade hävitajad!

Rohepööre on õige ja vajalik suund. Seda tulebki teha nii, et ehitada valmis vajalikul hulgal tuulikuid, päikeseparke ja tagada energeetiline julgeolek.

Aga seda ei tohi teha nõnda, et esimese asjana keerame põlevkivitööstuse lukku, kaotame seal tuhandeid töökohti ja siis vaatame, mis edasi saab. Rohepöörde esimene vaatus on olnud Ida-Virumaa jaoks väga valus. Tuhanded hea palgaga töökohad kadusid neli-viis aastat tagasi ja siiamaani nuputatakse, kuidas väikegi osa asemele teha.

Poliitikud on loonud uue koorilaulu, et Ida-Virumaa kõigi murede lahenduseks on õiglase ülemineku fond. Panemata seejuures tähele, et nelja aasta jooksul ei ole selle fondi toel loodud Ida-Virumaal veel ühtegi uut töökohta. Ja kulub veel vähemalt kaks, kui alles esimesed võivad tekkida.