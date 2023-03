Helis-Valdor Seeder: üleminekul eestikeelsele haridusele ei tohi järele anda

Mida arvate uut valitsusliitu moodustavate erakondade mõttest määrata Ida-Virumaale eriesindaja?

Alles tegime reformi ja suure hurraaga likvideerisime maavanemate kohad ära. Need signaalid, mis on koalitsiooniläbirääkimistelt välja imbunud, on täpselt need ülesanded, millega maavanem pidi varem tegelema.

Oluline vahe on, kas see eriesindaja on sellises rollis nagu maavanemad oma lõpuaastatel, mil neile oli jäänud napilt volitusi, või 1990. aastatest, mil võimalusi suunata maakonna käekäiku oli märksa rohkem ja nad osalesid ka valitsuse istungitel.

Jah, tõesti, tookord oli maavanematel õigus valitsuse istungitel ka sõnaõigusega osaleda. Nad olidki valitsuse esindajad kohapeal ja samal ajal vastutasid maakonna tasakaalustatud arengu eest, niivõrd kui see võimalik oli.

Aga see oli hoopis teine aeg. Suur osa riigiasutusi, mis täna on erinevate ministeeriumide all ja mitmed ka maakondadest ära viidud, olid ju tollal maavalitsuste allasutused ning maavanema alluvuses.

Mis tähenduses nüüd seda maavanema institutsiooni taastatakse ja mis selle mõte on? Me ju ei tea neid vastuseid. Kui sel ametikohal ei ole sisu ja volitusi, siis on see pigem karuteene ning raha raiskamine.

Samas oleks see ju väga vajalik, et riik pööraks suuremat regionaalset tähelepanu mitte ainult Ida-Virumaale. Et suunataks lisaraha, millega lahendatakse reaalseid probleeme. Aga ootame ära, kuhu selle teemaga koalitsiooniläbirääkimistel lõpuks jõutakse.