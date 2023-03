ÜKS KÜSIMUS ⟩ Kuidas vähendada Ida-Virumaal töötuse määra?

Ma loodan, et õiglase ülemineku fondi raha õnnestub kasutada uute töökohtade loomiseks.

Uus valitsus peab vaatama, kuidas kasutada seda raha paindlikumalt. Et kui mõnes kokkulepitud valdkonnas ei ole piisavalt palju projekte, siis kas saaks sama raha kasutada teises valdkonnas. Paljulubavaid plaane on, aga konkreetseid projekte on praegu vähem, kui lootsime.