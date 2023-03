IRENE KÄOSAAR ⟩ Üleminek eestikeelsele õppele on kui rätsepaülikonna õmblemine

Üle me minema peame, sest senised tegevused ei ole toiminud nii, nagu oleme neid kavandades lootnud. Gümnaasiumiharidus on juba kümme aastat eestikeelne, aga märkimisväärne osa (2021. aastal 23%) õpilastest ei saavuta eesmärgiks seatud B2-keeletaset. Üks põhjus on, et põhikool ei taga piisavalt head lähtetaset gümnaasiumis õppeks ning isegi väga heal tasemel õppetöö puhul jääb kolmest aastast väheks, et varasemat tegemata tööd kompenseerida. Selle kinnituseks on ka B1-taseme mittesaavutanute hulk põhikoolis (aastatel 2016-2019 ei saavutanud B1-taset 34%, 2021. aastal juba 42%).

Eestikeelsele aineõppele ülemineku protsessi üheks võtmeteguriks on koolijuhid ja õpetajad. Keeleameti andmetel vajas 2021. aasta sügisel täiendavat eesti keele õpet Ida-Virumaal 1524 haridustöötajat. On oluline välja selgitada, kui paljud neist (ja lisaks veel õpetajad, kellel ametlikult on keeletase käes, aga sisuliselt ei vasta keeleoskus nõutud tasemele) on tegelikult valmis eesti keele taseme viima sinnani, et nad saaksid õpetada eesti keeles. Ja neile, kellel see soov ja võimekus olemas, tuleb anda professionaalselt asjakohane võimalus eesti keelt õppida.

Ministeeriumis koostatud ülemineku tegevuskava toob välja, et viimased kuus õppeaastat on üldhariduskoolide õpetajate keskmine koormus olnud 0,83 ametikohta. Minu kogemus Ida-Virumaalt näitab, et pigem on siin õpetajatel ülekoormus. Vene õppekeelega koolid on linnades paiknevad suured koolid, kus pigem on õpetajate kui koormuse puudus.