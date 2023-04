TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Kas Ida-Virumaale on vaja uusi põlevkivikaevandusi?

Foto: Peeter Lilleväli Ainar Varinurm, muuseumidirektor: Ma ei oska kindlalt öelda. Seda teemat arutatakse praegu väga emotsionaalselt, aga mulle tundub, et ühekülgselt. Tuleb hoolikalt mõelda, mis meie riigile kasulikum oleks. Praegu ütleksin, et tänapäeval on elu ilma keemiata võimatu, seetõttu võib põlevkivitööstus tulevikus veelgi olulisemaks muutuda.

Foto: Peeter Lilleväli Viktor Šelepin, pensionär: Et meie majandus oleks heal tasemel ning teenitud raha vastaks inimeste vajadustele, on uusi kaevandusi muidugi vaja. Ma ise töötasin kolmkümmend aastat maa all. See on raske, kuid põlevkivi ei ole ainult energiaressurss − sellest saab valmistada ka mitmesuguseid tooteid. See toob kasu kogu piirkonnale − töökohti on ju väga vaja.

Foto: Peeter Lilleväli Svetlana Puhhova, iluvaldkonna töötaja: Loomulikult on vaja, sest need tähendavad eelkõige uusi töökohti. Vanad kaevandused pannakse kinni, nende järel suletakse VKG − meile jäävad vaid surnud linnad... Uusi kaevandusi tuleks rajada küll, järgides seejuures maksimaalselt keskkonnahoiu põhimõtteid − arvan, et tänapäeva tehnoloogiaid rakendades on see võimalik.

Foto: Peeter Lilleväli Vassili Streletski, ettevõtja: Kindlasti on vaja. Meie piirkond on sellele tööstusvaldkonnale üles ehitatud ja ühtegi teist alternatiivi idavirulaste elu paremaks muuta mina ei näe. Kogu Ida-Virumaa püsib põlevkivitootmisel.