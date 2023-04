Tuuleenergiast on kasu oluliselt rohkem kui kahju

Kümmekond aastat paigaldati meil tuulegeneraatoreid (moodsa sõnaga tuugeneid) aastas küllalt palju, jõuti koguvõimsuseni 300 MW kanti. See moodustas juba peaaegu seitsmendiku tarbitavast võimsusest. Kahjuks siis tekkis seisak, viimaste aastate jooksul on tuugenite paigaldamine peaaegu lõppenud. Näiteks oli paigaldatud tuugenite netovõimsus kümmekond aastat tagasi umbes 300 MW, nüüd umbes 330 MW. Seisaku põhjuseks on olnud pikad vaidlused eri ametite ja firmade vahel. Ilmselt sai valitsusel nendest kemplemistest villand ja pandi jõuliselt asi paika ning nüüd lisandub vahest aasta-poolteise jooksul umbes 250 MW uusi võimsusi.