ANVAR SAMOST ⟩ Tallinna Sadama korruptsiooniasjast on plusspoolel vaid üks asi

Kui järgnevate päevade ja nädalate vältel Eesti kõrgeima profiiliga korruptsioonikahtluse kohta aina uut infot lisandus, siis näis, et asi on küll väga halb, aga vähemalt võis loota, et järgnev puhastus tuleb selge, kiire ja tulemuslik.

Nüüd, aprillis 2023 ehk pea kaheksa aastat hiljem näib võimalus, et kohus Tallinna Sadama asjas selge otsuse teeb, väike. Ja see on tegelikult šokeeriv.

Kuigi näiteks Tallinna Sadama nõukogu liige Kalev Lillo ja pikaajaline endine esimees Neinar Seli väljendasid suurt üllatust, siis tollane majandusminister, samuti Reformierakonda kuuluv Kristen Michal ütles ajakirjanikele, et sai Kaljuranna ja Kiili tegevuse suhtes käivast menetlusest teada kohe pärast kevadisi riigikogu valimisi uude ametisse asudes. Prokuratuur kinnitas, et uurimine on väldanud aastaid. See kõik viitas, et tõendeid on kaua kogutud ja need on kaalukad.