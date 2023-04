ÜKS KÜSIMUS ⟩ Kas Kohtla-Järvel hakatakse ka tänavu suvel tänavaid pimendama?

Me ei plaani valgustust välja lülitada, sest praegu me sellist vajadust ei näe: elektrihinnad on langenud ja peaksime planeeritud eelarvesse ära mahtuma. Peale selle ei soovita seda teha politsei − valgustatud linnas on kindlasti rahulikum. Eelmisel aastal eelmise linnavalitsuse tehtud ebapopulaarset otsust pean põhimõtteliselt õigeaegseks ja põhjendatuks − tänu suvisele pimendamisele ei tulnud pimedal aastaajal tänavavalgustuse pealt kokku hoida.