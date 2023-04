JAANUS PURGA ⟩ Aitame ühiselt head koalitsioonilepet ellu viia

Väärtused ja eesmärgid peavad silmas praegust olukorda, kuid sisaldavad kenasti ka arusaamist tulevikust − ka sellisest, mis ulatub kaugemale ühest valimistsüklist. Valdkondlikud eesmärgid kattuvad suures osas rohepoliitika eksperdikomisjoni soovitustega ning Rohetiigri ehituse ja energia teekaartidega.

Esimest korda on koalitsioonileppes jõuliselt ja konkreetselt sees säästmine ning looduskeskkonnaga arvestamine, samuti sõnaselgelt kliimaseadus ja rohereform. See on väga hea.

Tuleb aru saada, et inimesed ja ettevõtted peavad üleval riiki, mitte vastupidi.

Plaanitavad maksumuudatused on õiged ja vajalikud. Autostumist (loodetavasti) piirav automaks, aktsiiside tõstmine, keskkonna- ja ressursitasude (sh põlevkivi) tõstmine, plasti ja pakendi, tarbimise, saastamise ja prügistamise maksustamine − kõik on õiged ning suunavad säästlikuma ja loodussõbralikuma eluviisi poole.

Käibemaksu ja tulumaksu tõstmine on samuti vajalikud. Täiendusena − suurem tulu võiks olla ka kõrgemal määral, progresseeruvalt maksustatud ja kütuseaktsiis fossiilsetele kütustele võiks tõusta kiiremas tempos.

Ainult elementaarset matemaatikat mitte valdavatele inimestele ja ettevõtetele (aga neid on) võib tunduda võimalik, et juba harjumuspäraste avalike teenuste jätkumine on võimalik maksutulu suurendamata − seda enam, et meie kõigi kurvastuseks on lisandunud riigikaitsekulud ning avalikelt teenustelt oodatakse pigem taseme tõusu, mitte langust. Tuleb aru saada, et inimesed ja ettevõtted peavad üleval riiki, mitte vastupidi. Ja tuleb küsida: mida mina saan Eesti jaoks veel teha?