NÄDALA KUJU ⟩ Kaja Kallas

Õigupoolest ei saa ju keegi öelda, et uue koalitsiooni kokkulepped otseselt valed oleksid. Need võivadki olla õiged ja põhjendatud. Kuid kunagi ei saa olla õigustatud valet rahvale. Aga valed seisnesid selles, et enne valimisi kärbetest ja maksutõusudest rahvale ei räägitud. Tõde toodi päevavalgele siis, kui juba sisuliselt võimule saadi. Ja see ajab inimesi vihale. Jutt, et eelmine valitsus oli hoopis teine valitsus, kellel olid hoopis teised vaated olukorrale, ei päde, sest vähemalt kaks osapoolt kolmest olid samad mis uues valitsuses ning peaministergi on sama.