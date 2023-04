JUHTKIRI ⟩ Muutused prügimajanduses vajavad harjumist

Nüüd oleme jäätmemajanduses sisenemas uude reformi, kus köögijäätmeid tuleb hakata eraldi sortima. Kui vaadata tänases Põhjarannikus ilmunud artikli juures olevat infokasti, võib see kord esmapilgul tunduda ülimalt keerukas. Uute reeglite järgi ei tohi köögijäätmeid enam näiteks segada aiajäätmetega, nagu maainimesed seda pikka aega teinud on, samuti on rangem kord kompostimisel. Küllap leidub seegi kord üksjagu inimesi, kellele uus kord kuidagi ebaloogiline tundub. Nagu tänasest lehest lugeda, tekitab biojäätmete sortimise reegel nurinat näiteks Kohtla-Järve kortermajades: küll on konteinerid liiga kipakad, küll võivad need haisema ja närilisi ligi meelitama hakata.