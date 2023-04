ERIK GAMZEJEV ⟩ Kuidas rohepööret ära lörtsida?

Enne riigikogu valimisi rääkisid peaaegu kõikide erakondade kandidaadid Ida-Virumaal, et see on täiesti vale ja igal juhul tuleb seda suhet muuta. Koalitsioonileppesse ei jõudnud sellest aga silpigi. Et Ida-Virumaa peatükis ikkagi mõned tähemärgid oleksid, kirjutati sinna iseenesestmõistetavaid primitiivsusi, nagu näiteks see, et elukeskkonna kujundamisse kaasatakse arhitekte.

Põlevkivitööstus kahaneb loomulikul teel. Kuid selle lõppu ei ole mõistlik riigisisesi tagant tõugata. Eriti olukorras, kus asemele pakkuda on veel väga vähe. Põlevkiviettevõtted muutuvad samm-sammult rohelisemaks, aga ülemineku läbiviimiseks on vaja aega, et teenida selleks raha.

Vastutustundetu oleks loota majanduse ümberkujundamisel vaid toetustele või Euroopa Liidu abifondidele. Juba neli-viis aastat on poliitikute sõnavaras keerelnud võlufraas "õiglase ülemineku fond", mis peaks justkui lahendama kõik põlevkivitööstuse sulgemisest tulenevad probleemid Ida-Virumaal. Raha on selles fondis ligikaudu 350 miljonit eurot. Ehk poole vähem kui põlevkiviettevõtete ainult mullu tasutud maksud.

Vaevalt et Eesti huvides oleks, kui siinset uut majandust ehitataks üles Hiina või mõne teise riigi kapitaliga, kes ise heitmete piiramisega sugugi innukalt ei tegele.

Kui põlevkivitööstuses on praegu ametis veel ligemale 5000 inimest, kes tulevad edukalt oma eluga toime, siis õiglase ülemineku fondi eesmärgiks on seatud luua parimal juhul Ida-Virumaal tuhat uut töökohta. Siiani pole tulnud ühtegi. Tehtud on vaid üks rahaeralduse otsus. Esimesed uued töökohad tulevad ehk paari aasta pärast. Aga tuhanded töökohad põlevkivitööstuses kadusid juba neli-viis aastat tagasi. Rütmihäired on ilmselged.