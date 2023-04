JUHTKIRI ⟩ Turismiettevõtted tule all

Ida-Virumaa turismiettevõtjaid lõi Ukraina sõda ehk teistest piirkondadest valusamalt just seetõttu, et paljuski asukohast tulenevalt oli Vene turistide osakaal siin märkimisväärne. See kasvas viimastel aastatel neljandikuni ning oli paljuski aastatepikkuse müügitöö tulemus. Nüüd on see nullis. Pärast sõja algust ja Venemaa turu kadumist hakkas siinne turismiklaster Soome poole vaatama. Kuid nüüd, mil uus valitsuskoalitsioon teatas, et kavandab majutusasutustele rakendatavat käibemaksumäära tõsta seniselt 9 protsendilt 22ni, ütlevad ettevõtjad, et see tähendab neile konkurentsivõime kadu.