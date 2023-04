JUHTKIRI ⟩ Keerulist aega ei peaks kasutama poliitiliseks arveteklaarimiseks

Osa klubide eestvedajad on nördinud, et linnakassast tuleb varasemast vähem raha. Osa kohalikke poliitikuid püüab seda olukorda kasutada ära poliitiliseks arveteklaarimiseks ja kütab pigem pingeid üles, selle asemel et lahendusi otsida.

Põhiline põhjus on, et rahalistes raskustes Kohtla-Järve linn on kärpinud sel aastal kulutusi peaaegu kõikides valdkondades. Sellise eelarve poolt hääletas enamik saadikuid nii koalitsiooni kui opositsiooni leerist. Seepärast ei ole sugugi kohane hakata nüüd üksteist süüdistama ja vaenama.

On ilmselge, et kui raha on vähem, siis ei saa teha kõike seda, millega varem on harjutud. Võib-olla osa võistlusi ja muid üritusi tulebki ära jätta. Pigem tuleks koos otsida teid, kuidas väiksema rahastuse juures oleksid kaotused võimalikult vähem valusad. Kuidas seda teha, on õppimisruumi nii värskel linnavalitsusel kui ka saadikutel, kel tuleb aru saada, et praegu ei ole sellist head aega nagu eelnevatel aastatel.

Ühtemoodi narr paistab välja nii see, kui kohalikus poliitikas karastunud tegelased ütlevad, et uued inimesed linnavalitsuses on saamatud ja pahad, kui ka see, kui uued süüdistavad praeguses olukorras eelmisi linnajuhte. Kumbki tegevus pole viljakas. See ei aita edasi minna ega tee spordiklubisid õnnelikumaks, ükskõik kui kõlavaid loosungeid kohalikud poliitikud välja ei paiskaks.