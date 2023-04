ANVAR SAMOST ⟩ Isegi koalitsioonilepingud olid vanasti paremad

Ajakirjanikud teavad, et tavainimesele on koalitsioonilepingus kõige erutavam automaksu küsimus: iga uudis sel teemal on väga loetud. Eks ikka sellepärast, et sõna otseses mõttes mitte keegi ei oska öelda, mida ja millises ulatuses on kavas maksustama hakata.