ÜLLE MADISE ⟩ Põlevkivi kaevandamist saab piirata ainult riigikogu

Ka nii põhimõtteliselt saab, aga julgen oma kogemuse pinnalt öelda, et see tee pole kuigi kiire, see pole kuigi läbipaistev ja selle töö juhtimine nõuab tõelist juhtimisgeeniust etteotsa. Sest neid huve, mis tuleb selles protsessis läbi kaaluda, läbirääkimisi, mida tuleb pidada, on nii tohutult palju, et see inimene peab olema üliinimene. Aga kui see inimene leidub, siis on väga hea, niimoodi saab kindlasti ka.

Tänapäeva polariseerunud ja sellises mustvalges maailmas, kus sõltumatut institutsiooni mõnikord ei kiputa mõistma, rõhutangi, et minu töö on olla sõltumatu põhiseaduse järelevaataja, vajaduse korral normide riigikohtu ette viija. Mina ei saa asuda mingisugusesse poliitilist laadi võitlusse, öelda, mis on halb, mis on hea. Teil on otsene rahva mandaat, ainult teie saate seda teha, mina ei saa.

Vahel väidetakse, et asjad on nii kriitilised ja eks ettevõtjad ongi kliima soojenemises süüdi, nii et tuhka neist õigustest, kõigepealt päästame planeedi, siis täidame põhiseadust. Õiguskantsleri ülesanne on öelda, et õigusriiklus ei ohusta keskkonnakaitset, isegi kui see võib esmapilgul niimoodi näida. Ja mulle tundub, et õigusriik, mõistlikkus, lahkus on eeldused selleks, et õnnestuks üldse loodust kaitsta.

Kõige parem oleks, kui loodust hoidev eluviis ja ka kliimat parandavad valikud oleks osa vabatahtlikust väärikusest, miski, mida me teeme lihtsalt sellepärast, et loomulik instinkt suunab sinnapoole, et on ju hea, kui laste ja nende laste elu on õnnelikum, kui nad on tervemad, kui me nende kaela ei jäta probleeme, mille lahendamine on meil võimalik ja vajalik.

Loomulikult pean seisma ka nende inimeste eest, kes õigusega kardavad ja on kurvad, et nende eluviis, nende elutöö loetakse justkui kõlbmatuks, nad loetakse justkui rumalaks, et nad ei ole piisavalt agarad keskkonnaaktivistid. Ärme teeme seda.

Minu üleskutse on, et katsuks inimesi pigem lepitada ja selgitada neile, et kõikide nende muudatuste eesmärk on ja peakski olema teha inimeste elu paremaks.