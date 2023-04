Nende otsuste ettevalmistamine on käsil. Tuleb optimeerida kulutusi ja sealhulgas koondada ka töötajaid. Praegune linnavalitsuse koosseis, kus on ligikaudu 120 inimest, ei ole linnale rahalist seisu arvestades jõukohane. Senisel moel jätkates ei ela me üle ei sügist ega talve.