JUHTKIRI ⟩ Kohtla-Järve aasta ehitus vajab läbipaistvust

Kohtla-Järvel Pärna ja Vahtra tänavale kerkiva Kesklinna põhikooli uue maja rajamine ei ole selle poolest erand. See ehitus kujuneb esialgu arvatust kallimaks, nagu läks ka näiteks selle aasta alguses valminud Jõhvi põhikooliga. Mõlema koolimaja ehitust aitavad rahastada nii Euroopa Liit kui ka Eesti riik. Kuid ehituse kallinemine võrreldes esialgu plaanituga jääb valdavas osas kohalike omavalitsuste kanda. See tähendab, et vaba raha jääb vähemaks ja muudele plaanidele tuleb kriips peale tõmmata. Jõhvi pidi näiteks seetõttu muu hulgas loobuma jalgpallihalli rajamisest.

Kohtla-Järve Kesklinna põhikooli puhul tekitavad lisaks ehitushinna tõusule peavalu aga ka väidetavad finantskorrektsioonid riigi poolt. See tähendab lihtsustatult öeldes, et mingitel lepingust tulenevatel põhjustel kavatseb riik oma rahalist panust vähendada, mis paneb niigi suurte raskuste ja valusate lõigetega viimasel hetkel tasakaalu aetud linnaeelarvele veel ühe ränga põntsu. See on suur löök, kui kaks miljonit eurot, millega on arvestatud, jääb riigilt tulemata.