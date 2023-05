VASTUKAJA ⟩ Kohtla-Järve eelarves tekkinud augud tahetakse täita laste arvelt

2022. aasta jaanuaris oli see summa 6270 eurot aastas. Kõik kulud lasteaedade ülalpidamiseks nii 2022. kui 2023. aastal on avalikkusele kättesaadavad. Aastakulud kasvasid ca 10%. Teame, et suurenenud on kommunaalmaksed, miinimumpalk jne. Olime väga üllatunud, kui 2023. aasta jaanuaris saime linnavalitsuselt otsuse, kus keskmine kohamaksumus oli täpselt sama suur kui aasta tagasi, st 6270 eurot. Oli ilmselge, et see ei ole õige. Lihtsate arvutuste põhjal esitasime nõude lasteaia kolme kuu ülalpidamiskulude kohta.

Meedias jagati infot, mida andis aasta jooksul linnavalitsuse finantsteenistus (algul oli linna eelarvest puudu üks miljon, seejärel kuus miljonit, pärast aga üheksateist või seitseteist, siis äkki raha leiti) − selline lihtne miljonitega žongleerimine on vähemalt kummaline. Mulle kui maksumaksjale pole siiani selge, mis seal tegelikult toimus.

Linnavalitsuselt saadud vastusest ei selgunud midagi. Õppekeskus Intellekt jätkab laste huvide kaitsmist. Sooviksin lisada, et Õppekeskus Intellekt ühendab endas kvalifikatsiooni tõstmise keskuse, keelekeskuse, erakooli ja eralasteaia. Õppekeskuse Intellekt teenust pakutakse nii Kohtla-Järvel kui Tallinnas.

Erakool Intellekt on tegutsenud ligi 30 aastat ja eralasteaed Mesimumm üle 20 aasta. Sel õppeaastal õpib koolis 170 last ja lasteaias 80 last. Eestis on väga vähe õppeasutusi, mis tagaksid järjepidevuse lasteaia ja kooli vahel. See on väga oluline eripära, mille tõi eelmisel aastal riikliku järelevalve käigus välja ka haridusministeerium.