EDUARD ODINETS ⟩ Alampalga tõus: kas piits või präänik?

Osa kommentaatorite arvates on miinimumpalga tõus pigem piits ehk oht Eesti ettevõtluskliimale, mis lisaks devalveerib töövõtjate ja tööandjate läbirääkimiste tähtsust. Teised jälle hindavad seda präänikuna, mis võimaldab maksta tehtava töö eest väärilist tasu ning tagab omakorda inimväärse elu paljudele Eesti inimestele.

Alampalga puhul on tegu absoluutse miinimumiga, mida tuleb maksta kaheksa tundi päevas ja nelikümmend tundi nädalas töötavale inimesele. Miinimumpalk peaks justkui kindlustama töötajatele elementaarse, minimaalse elatustaseme, et selle saajad tunneksid end täisväärtuslike ühiskonnaliikmetena. Aga kas praeguses vääringus tuleb sellise tasuga toime? Kas alampalk on seda kunagi võimaldanud?

Madal palk tekitab ennekõike just Ida-Virumaa inimestele suletud vaesusringi, millest kuidagi välja ei saa.

Kui vaadata viimase paari aasta hinnarallit, siis ei saa kuidagi väita, et vaid 725 euroga saab ära elada. Töötada iga päev kaheksa tundi ja kuu lõpus vaevu ots otsaga kokku tulla, et endale ja lastele süüa osta − see ei ole ühe arenenud Euroopa riigi vääriline. Kuidagi ei ole väärikas ka see, et täiskohaga tööl käiv inimene on piiril, et küsida omavalitsuselt toimetulekutoetust.