KADRI SIMSON ⟩ Vene gaasist võõrandumine ei paisanud Euroopat pimedusse

Samal ajal on Euroopa märgatavalt kasvatanud enda veeldatud maagaasi vastuvõtu võimekust ning see trend on lähiajal jätkuv. Sõja algusest tänaseni on LNG vastuvõtu võimsust lisandunud ligikaudu 20 miljardit kuupmeetrit ning lähiaastatel avatakse veel mitu uut terminali koguvõimsusega 50 miljardit kuupmeetrit.

On tähtis märkida, et juba olemasolevad terminalid töötasid möödunud aastal üle Euroopa praktiliselt täismahus. Kokku saime 2022. aastal maailmaturult 135 miljardit kuupmeetrit LNGd. 2021. aastal oli see maht 80 miljardit kuupmeetrit veeldatud maagaasi.

Suur roll energiajulgeoleku tagamisel on olnud Euroopa kodanikel. Eelmisel aastal erakorralise meetmena välja käidud gaasitarbimise kokkuhoidmine 15% võrra tundus keerulise kohustusena, kuid see eesmärk sai täidetud varuga. Vahemikus august 2022 kuni märts 2023 langes Euroopa Liidu 27 liikmesriigi gaasitarbimine keskmiselt 17,7%. See tähendab, et Euroopas tarbiti varasemaga võrreldes 52 miljardit kuupmeetrit vähem gaasi. Eestlased on siinkohal koos Soome ja Balti naabritega olnud Euroopa eesrinnas, vähendades sel perioodil oma gaasitarbimist 36 protsenti.

2022 oli rekordiline aasta ka taastuvenergia arendamisel − aasta jooksul paigaldati ELis koguni 41 GW uut päikesepaneelide tootmisvõimust ning tuuleenergia võimsus kasvas 15 GW. Eelmisel aastal toodeti elektrit tuulest ja päikeseenergiast rohkem kui gaasist. Koguni 39% liidus toodetavast elektrist tuleb tänaseks taastuvenergiast.