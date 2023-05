Ida-Virumaa ja tuumajaamad

Ida-Virumaast suurem osa asub kahele tuumajaamale lähemal kui 100 kilomeetrit: need on üle Soome lahe asuv Loviisa tuumajaam ja Leningradi oblastis paiknev Sosnovõi Bori tuumajaam. Mõlemad riigid arendavad aktiivselt tuumaenergeetikat. Soomlastel on lõppjärgus Olkiluoto tuumajaamas uue, nüüdisaegse reaktori käivitamine ja valitsus on andnud loa ka veel ühe tuumareaktori rajamiseks riigi põhjaossa.