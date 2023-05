Mudamaadluse parlamendis saab lõpetada vaid kokkuleppega

Koalitsioon, kes süüditab opositsiooni parlamendi tegevuse halvamises ja ka riigile kahjulikus tegevuses, saab häälteenamusele tuginedes jõuga lõpetada obstruktsiooni, kuid see ei tähenda, et sellega oleks olukord lahendatud. Et edaspidi ei hakka opositsioon kasutama iga võimalust kaikaid kodaratesse loopida.

Samuti on üsna tõenäoline, et armutu mudamaadlus riigikogus peegeldub edasi ka ühiskonda, kus pinged samuti eskaleeruvad.

Oluline on mõista, et selle olukorra sisuline põhjus on selles, et Reformierakonna, Eesti 200 ja sotside liit tahab praegu iga hinna eest suruda läbi selliseid samme, millest nad valimiste eel ei rääkinud. Nad on tõepoolest saanud enamiku valijate toetuse, kuid nad pole saanud toetust nendele muudatustele, mida nad tahavad praegu vägisi läbi viia.