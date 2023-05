ERIK GAMZEJEV ⟩ Eesti linnade volikogusid tuleb säästa Russki Miri vaimust

Valimisõiguse säilitamise pooldajate põhilised argumendid on, et nende häälte osakaal on väike ega mõjuta tulemust ning valimisõigus aitab neid paremini kaasata kohalikku ellu ja et tegu on ju maksumaksjatega.

Üheks selle eredamaks näiteks on, kuidas just nendes omavalitsustes, kus on suur Venemaa kodanike osakaal, on aastakümneid pidurdunud üleminek eestikeelsele haridusele. Need omavalitsused pole koolipidajatena olnud kuigi entusiastlikud isegi selles, et vähemalt põhikoolide lõpetajad õpiksid eesti keele selgeks. Russki Miri ideoloogiat austavatele valijatele ei ole see oluline olnud. Nende osalemine kohalikel valimistel ei ole lõimumist tuntavalt suurendanud, pigem vastupidi. Maksumaksjatena ei kaota nad valimisõiguse peatamisega aga ühtegi materiaalset hüve.