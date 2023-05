ANVAR SAMOST ⟩ Teeremont, autod, liiklus − poliitika uus eesliin

Tallinna linnavalitsus on enda õigustuseks öelnud, et tegelikult ongi süüdi koroona koos sõjaga, mis mitmele eri aastale planeeritud suured ehitustööd kõik hangete edasilükkumise tõttu just 2023. aastasse kokku kuhjasid. Ausam oli vist siiski linnapea Mihhail Kõlvarti mullu sügisel ajakirjanikele vastates pillatud lause: "Ka mul tekib küsimus, kuidas me suutsime seda nii korraldada." Klassika, tahtsime teha hästi, aga välja tuli nagu alati.

Paljudele Tallinna kesklinnas elavatele ja töötavatele inimestele on tänavate sulgemise mastaapsuse kõrval häiriv tööde edenemise tempo. Ei ole vaja olla liiga kriitiline, et paarikuise osalusvaatluse järel küsida, miks see kõik nii aeglaselt ja nii suurte pausidega toimub.

Uue valitsuse plaanitava automaksuga seoses on kõigile selgeks saanud, et auto ei ole üksnes transpordivahend või insenerikunsti tippsaavutus, vaid nüüd ka meil eelkõige poliitiline küsimus.

Mulle endale meenutab praegu Tallinna kesklinnas laiuv ehitustanner korralduse poolest mõne aasta eest enam kui aasta kestnud Pärnu maantee pealinna piiril asuva vähem kui kilomeetrise lõigu remonti. Ka seal oli enamik sõiduradadest kuude kaupa kinni ning pikkades ummikutes igal õhtul ja hommikul istuvad inimesed said tõdeda, et taas polnud võimalik näha mitte mingeid töid või tegevusi.

Ja Tallinna kesklinnas ummikute kõrval Liivalaia tänaval kerkib erakapitali rajatav uus pilvelõhkujate kompleks hoopis teistsuguse, silmanähtava hooga.