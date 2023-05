JUHTKIRI ⟩ Jõhvi südame küsimus

Sellel lool on pikk ajalugu ja võib pikalt arutleda selle üle, kuivõrd mõistlikud ja kasulikud olid Jõhvi jaoks sajandi alguses võimude ja Tsentraali tollase omaniku vahel sõlmitud kokkulepped. Aga sellest on vähe abi ettepoole vaatamisel.

Keskväljaku küsimus on sisuliselt linna südame küsimus. Praegusel kujul on keskväljak Jõhvi valla pika habemega häbi. Linna külalised, aga ka oma elanikud ei vaeva üldjuhul pead sellega, kellele see plats kuulub. Nad ei saa lihtsalt aru, miks linna esindusväljak näeb välja nagu mingi nahahaigus.

Praegune lahendus, kus vald ja erakapital soovivad seljad kokku panna, et väljak hästi korda teha, on loogiline ja kasulik mõlemale poolele. Sellega muutub Jõhvi elukeskkond paremaks ja see toetab ka äride käekäiku kesklinnas, mis omakorda toob kasu nii tööhõivele kui ka valla eelarvele. Eraettevõtjatelt ei saa nõuda, et nad panustaksid rohkem, kui on võimalik tagasi teenida. Ei ole mõtet ka kiuslikult ühtelugu kahtlustada, et äkki keegi saab mingit kasu, ja olla seetõttu põhimõtteliselt kõigele vastu.