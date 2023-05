JUHTKIRI ⟩ Sanktsioonid, mis ei tööta

Kui Nikolai Ossipenkot eelmise aasta sügisel ohustas vahi alla võtmine, jõudis ta oma ettevõtted abikaasa nimele kirjutada ning huvitav, et isegi juristid ei pannud tähele asjaolu, et kuna naine on Venemaa kodanik, siis ei tohi firmad edaspidi riigile ja omavalitsustele teenust pakkuda.

Ent palju tõsisem on lugu selle poole pealt, et ei riik ega omavalitsused suutnud tuvastada, et teenuseid osutavad neile ettevõtted, mis käivad piirangute alla. Selgub, et tegelikult mingit tõhusat kontrollimehhanismi justkui polegi. Kui ettevõte kinnitab tellijale, et temaga on kõik korras ja mingeid piiranguid pole, siis see ongi kogu kontrollimehhanism. Kummalisel kombel ei saa riigiasutus ega ka omavalitsus justkui kontrollida, missugune on ettevõtte omaniku kodakondsus.