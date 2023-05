MAIT SEPP ⟩ Kui mul oleks palju raha

Maa-ameti soojasaarte kaardirakendusest on väga hästi näha, kui palavaks lähevad Jõhvi tihedalt asustatud alad suviste kuumalainete ajal. Ehk kui linnaäärses ilmajaamas mõõdetakse õhutemperatuuriks 25, siis linnatänavatel on 30 ja asfaltplatsidel 35-40 kraadi. See aga hakkab mõjutama linnaelanike tervist ja heaolu ning seda üldsegi mitte positiivses suunas. Otse vastupidi. Eriti ohtlikud on kuumalained ja linnasisesed soojasaared vanuritele, krooniliselt haigetele ja väikelastele.

Ajapikku hakkab linnasisene kuum mõjutama ka kohalikke ärisid ja ettevõtteid. Kui pood on piiratud tuliste asfaltpindadega, kuhu inimesed neljal-viiel kuul aastast kuidagi kõndida ei taha, siis võib eeldada, et mingit kahju see läbimüügile ikkagi teeb. Lisaks muidugi kasvavad kulutused jahutussüsteemidele ja veele, sulab tänavakate, suureneb õhusaaste mõju ja nii edasi.

Muide, seda viimast ei räägi ma mitte vinguva kodanikuna, vaid klimatoloogina, kellel on kogemusi Tallinna soojasaarte ja nende mõjude uurimisel. Ei maksa arvata, et soojasaared oleksid vaid suurlinnade probleem. Kus tahes on päikese käes kuumaks minevaid pindasid koos tossavate autodega, seal on ka oht inimtervisele ja -heaolule.