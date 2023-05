NÄDALA KUJU ⟩ Nikolai Ossipenko

Ossipenko on uurimise all suure korruptsiooniasja tõttu, kus kahtlustatavate seas on ka mitmeid Kohtla-Järve volikogu liikmeid ning linnavalitsuse endisi ja praegusi töötajaid. Prokuratuur on alates eelmise aasta sügisest selles asjas vait olnud ning avalikkus pole uurimise edusammudest rohkem eriti kuulnud.

Aga Ossipenkol pole nüüd ka vabaduses hõlpu, sest tema firmadel ei lähe viimasel ajal kuigi hästi ning äriasjad vajavad toimetamist. Esmajoones tuleb ilmselt need ettevõtted kellegi teise omandisse kirjutada, sest sel nädalal avalikustas Põhjarannik, et tegelikult kuuluvad Ekovir ja N&V Euroopa Liidu sanktsioonide alla, kuna nende praegune formaalne omanik, Nikolai Ossipenko abikaasa Natalia on Venemaa kodanik. See aga tähendab, et üle poole aasta on need firmad osutanud teenuseid omavalitsustele ja transpordiametile neid piiranguid eirates ning tegelikult tuleks kõik hankelepingud nende firmadega tühistada.