Ida-Viru turismiettevõtjad: käibemaksu tõus on pöördumatult kahjulik

Toome teieni Ida-Viru turismiklastri ettevõtete baasil kogutud informatsiooni, mis põhineb otse ettevõtjatelt saadud andmetel. Oleme alates aprillist käibemaksu tõusu teemal läbi viinud kolm uuringut ning andnud otsustajatele tagasisidet sektorist ja regioonist.

Muudatuse mõju riigieelarvele on negatiivne. Hinda tuleks tõsta ja suure hinnatõusu tõttu väheneks oluliselt külastatavus, sest põhikliendid (eestlane, soomlane, lätlane) on hinnatundlikud. Väheneb riigimaksude laekumine. Eriti keeruline on Ida-Virumaal, mis on sõja tõttu juba kaotanud oma peamise välisturu Venemaa (24% 2019. a). Spaamajutuse hinnad oleksid kõrgemad kui naaberriikides Soomes ja Lätis.

Kaovad töökohad, halveneb elukeskkond, kuna teenused, mida lisaks turistidele kasutasid ka kohalikud elanikud, muutuvad raskemini kättesaadavaks või kaovad sootuks.

Muudatus kahjustab pöördumatult ja pikaajaliselt turismisektorit, mõjud pole tagasipööratavad. Spaasektor on Eesti suuremates, Tallinnast väljas asuvates turismipiirkondades võtmerollis. Suure spaa mahud on ca 80 000 ööd ja 35 000 majutujat aastas − need on turismi suurettevõtted ega saa opereerida väikese maksejõulise klientuuri peal. Spaadest liiguvad turistid teiste teenusepakkujate juurde. Põhiklient on hinnatundlik ning kui hinnad tõusevad üle klientide taluvuse piiri, on spaad sunnitud töötajad koondama ja tegevuse sulgema.

Juhul kui maksumuudatus negatiivsete mõjude ilmnemisel tagasi pööratakse, ei ole spaasektori käivitamine enam realistlik, kuna veega seotud infrastruktuur kahjustub veeta olles sellisel määral, et selle taastamine nõuaks eraldi suuremahulisi investeeringuid, mille allikaid praegu näha ei ole.