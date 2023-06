JUHTKIRI ⟩ Kuidas inimestele rohkem üritusi pakkuda

Kevad-suvi on aeg, kus tavatsetakse rohkem avalikke üritusi korraldada kui muul ajal. Ja see on lihtsasti selgitatav meie kliimaga: ilusa ilmaga tahavad inimesed ringi liikuda, kontserte ja muid üritusi nautida, suhelda. Kui vaadata Ida-Virumaa ürituste kalendrit, siis see on üsna rikkalik ka tänavu.