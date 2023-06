Paljud justiitsministrid enne teid on soovinud õigussüsteemi efektiivsemaks ja paremaks muuta, alates kohtute menetlustähtaegade lühendamisest kuni vangide vähendamiseni välja. Mis teil plaanis on?

Ühiskonna ootus kriminaalmenetluse puhul, mis algab politseiuurimisega ja lõpeb kohtuotsusega, puudutades ka karistuspoliitikat, on see, et süsteem oleks tarvis üle vaadata. Kuidas seda läbi viia lühemalt, efektiivsemalt ja ühiskonnale vähem kulukalt.