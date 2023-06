JUHTKIRI ⟩ Munitsipaalmõisate dilemma

Aa mõisas tegutseb hooldekodu, Mäetagusel on tänu põlevkivi kaevandamisele suudetud maksumaksja rahaga rajada spaahotelli kompleks, mille ülalpidamine on keeruline.

Erakätes olev Saka mõis on nõudnud tohutuid investeeringuid, et kunagisest lagunenud kompleksist praegusesse seisu jõuda. Edise mõis on aga nukker mälestusmärk kunagistest headest aegadest.

Kukruse mõisat on aastaid püüdnud elule turgutada kõigepealt Kohtla, siis Toila vald, ent see pole edukaks osutunud hoolimata sellest, et sinna on maetud hulk raha.

Mõisa pidamine pole ühele omavalitsusele lihtne ülesanne, tegutsegu seal siis kool või hotell. Paljuski on see seotud muinsuskaitsenõuetega, mida tänapäeva tingimustega kokku viia on kallis. Ja isegi kui on äriidee ja investeeringuraha, ei pruugi see kuigi efektiivselt töötada, nagu näeme Mäetaguse näitel.