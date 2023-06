TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Kuhu unistate suvel sõita?

Polegi sellele mõelnud. Varem käisime välismaal. Aga kui sündis laps, siis pole see olnud enam võimalik. Tütreke talub halvasti sõitmist, isegi lend Türki oleks kannatamine. Seepärast loodame veeta mõnusa suve Eestis. Läheme suvilasse ja ootame sooja ilma.

Foto: Peeter Lilleväli

Mihhail Hrustaljov, ehitaja:

Praegu ei ole mul reisimiseks aega. Tuleb raha teenida ja tööd on palju. Kui oleks võimalik, siis reisiksin pigem sinna, kus on vähe inimesi. Ka Eestis jagub selliseid kohti, kus saab väga hästi puhata. Kui unistada kaugetest maadest, siis käiksin ehk Jaapanis, seal on hoopis teistsugune maailm, kultuur ja toit.