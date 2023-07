MARTIN TIKK ⟩ Uus kool mõjutab kogu Ida-Virumaa elu

Narva eesti riigigümnaasium on kogukonnakool, mille üks olulisi sihte on koostöö piirkonna partnerite ja kogukonna liikmetega. Kooli visioon on toetada eestikeelse ja mitmekultuurilise Narva arengut. Kooli õpilased on narvakad, kes ehitavad üles tuleviku Narva.

Just seetõttu on partnerid olulised − ei saa ega taha liikuda oma eesmärkide poole kohalikku kogukonda kaasamata. Teisalt on just kohalikud tööandjad, ettevõtjad, haridus- ja julgeolekuteemade eestvedajad, kultuuriinimesed need, kes saavad pakkuda gümnaasiumi õpilastele õpikeskkonna avardamist klassiruumist väljapoole.

On see praktika või töövarjutamine, mitmekesised valikained või külalisloengud, teave põnevate ja sisukate töökohtade kohta või vabatahtlikuna kogukonda panustamine − just partnerid on need, kellega saame need sihid teoks teha.

Narva eesti riigigümnaasium soovib toetada eestikeelse ja mitmekultuurilise Narva arengut. Kooli õpilased on narvakad, kes ehitavad üles tuleviku Narva.

Narva eesti riigigümnaasium on tänavu sõlminud kolm valdkondlikku hea tahte lepet, et üksteist vastastikku toetada ning liikuda koos ühiste eesmärkide poole. "Oleme partneritega arutanud, milline peaks olema meie kooli lõpetaja, mida ta peaks oskama ja teadma, millised hoiakud ja väärtused võiksid tal olla, kuidas toetada noort inimest õppimise ajal nii, et kooli lõpetades oleks ta rõõmus ja õnnelik ning tal oleks ees mitmed tema jaoks põnevad valikud," sõnab Narva eesti riigigümnaasiumi direktor Irene Käosaar.