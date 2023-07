ÜKS KÜSIMUS ⟩ Millal Jõhvi põhikooli õueala valmis saab?

Erinevatel põhjustel on õueala esimene etapp, mis jääb koolimaja ette ja lasteaiapoolsele küljele, võtnud plaanitust rohkem aega, kuid praeguseks on see juba lõpusirgel. Igal juhul septembri alguseks, mil kool jälle pihta hakkab, peab kõik valmis olema.

Lähiajal kuulutab vallavalitsus välja hanke ka õueala teise etapi ehituseks, mis jääb uue koolimaja ja spordihalli vahele staadionipoolsesse ossa. Selleks on volikogu raha eraldanud ja vallavalitsus vajalikud otsused teinud. Kui hange läheb tõrgeteta, siis on võimalik see osa aasta lõpuks valmis saada. Seal on tööde maht väiksem kui esimesel etapil.