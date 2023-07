JUHTKIRI ⟩ Suurtööstuses kulub pööreteks kõvasti aega

See, kuidas Eesti Energia on jõudmas vanarehvide kasutamiseni õli tootmises, näitab eredalt, kuivõrd aega ja kaameli kannatust nõudev on suurtööstuses muudatuste tegemine. Ka nende, mis pealtnäha ei ole tuumateadus ja mis on olemuselt praegusel ajal soositud ringmajandus.