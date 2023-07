JUHTKIRI ⟩ See seemneraha tuleb panna vilja kandma

Jah, selle fondi käivitumine on olnud loodetust aeglasem ja sealt raha taotlemine nõuab doktorikraadi bürokraatias. Õigus võib olla ka nendel, kes ütlevad, et nii väikese summaga pole võimalik heastada sotsiaal-majanduslikus mõttes pooltki seda, mida põlevkivitööstuse lämmatamine on kaasa toonud.

Aga siiski on see fond saamas üheks põhiliseks tugevamaks argumendiks, miks on mõtet praegu Ida-Virumaale investeerida ja siin ettevõtteid luua või laiendada ning uusi töökohti luua. See on arvestatav seemneraha, mille oskuslik kasutamine võib tuua rikkaliku saagi kogu maakonnale. Kui selliseid uue aja ettevõtteid tuleb rohkem, mõjutab see positiivselt kogu maakonna arengut. Selle fondi esimene rahaeraldus Narva magnetite tehase rajamiseks on kindlasti paljutõotav. Ilmselt tuleb lähikuudel samasuguseid uudiseid veel.