ERIK GAMZEJEV ⟩ Üks lisa-aasta eesti keele õppimiseks, et eluheidikuid hiljem vähem oleks

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas ütles tänavu kevadel Põhjarannikule, et ta oli šokis, kui sai teada, et Ida-Virumaa kutsehariduskeskuses saab eesti keeles õppida vaid üksikuid erialasid. Et see värskele ministrile, kes on hariduspoliitikaga tegelnud aastaid, üllatusena tuli, on omakorda üllatus.

Tegu on Eesti ühe suurema õppeasutusega, kus õpib üle 2500 õpilase. See ei ole ei era- ega munitsipaalkool, vaid riiklik õppeasutus. Et seal ei valda õppimiseks või õpetamiseks vajalikul tasemel eesti keelt suurem osa õpilastest ja õpetajatest, on ajakirjandus kajastanud aastaid.

Nagu sedagi, et eestikeelsetest peredest Ida-Virumaa noortel pole oma kodumaakonnas võimalik ametit õppida. Eestlasi elab Ida-Virumaal 25 000 ringis. Seda on rohkem kui nii mõneski teises maakonnas elanikke kokku. Tähelepanuväärne on seegi, et ühes Ida-Viru kutsehariduskeskuse eelkäijas, Jõhvi kutsekoolis, sai veel aastakümneid tagasi eesti keeles õppida tunduvalt rohkem erialasid kui praegu ja sinna tuldi õppima ka mujalt Eestist.

Tasub luua üheaastane järeleaitamiskursus neile põhikoolis õppinutele, kes tahaksid edasi õppida kas ametikoolis või ka gümnaasiumis, kuid kelle eesti keele oskus seda ei võimalda.

Haridusministri lauale jõudis hiljuti ka pool aastat tagasi Ida-Virumaa kutsehariduskeskuses alustatud järelevalve 40-leheküljeline aruanne, mis kinnitas laias laastus samu probleeme. Ministri nõudmisel lahkus kutsehariduskeskuse direktor Hannes Mets ametist.