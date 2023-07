Riik ühe käega annab ja teisega võtab

Kohtla-Järve linnavolikogu rahanduskomisjoni juunikuu istungi protokollist võib leida ühe linna jaoks halva ja ühe hea uudise. Seoses Kesklinna põhikooli uue maja ehituse hangete korraldamisega on riigi poolt määratud finantskorrektsiooniks (see tähendab, et algselt riigi poolt eraldatud raha ei tule) summas 1.5-2 miljonit eurot, mis on suur surve linna eelarvele. "Ainukeseks heaks uudiseks on see, et antud trahvi suurus on maksimaalne ja suuremat kaotust ei tasu oodata," on kirjas komisjoni istungi protokollis.