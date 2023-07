ÜKS KÜSIMUS ⟩ Kuidas on intressimäärade tõus mõjutanud Eesti inimeste laenuvõtmist?

Muutused majanduskonjunktuuris ja üldine ebakindlus majanduse tuleviku osas on muidugi mõjutanud ka eestlaste laenamisaktiivsust. Uute laenude võtmine hakkas vähenema juba eelmise aasta teisest poolest ning kuna kõrgemad intressimäärad on pannud inimesi ka laenusid tagastama, siis on näiteks majapidamistele väljastatud kodulaenude arv tervikuna isegi kahanenud.

Teisalt on märgata ka mõningaid positiivseid märke ja viimastel kuudel on kodulaenude arv taas kasvutrendis liikunud.

Tarbimislaene on eestlased hakanud aga varasemast hoopis rohkem võtma. Kui 2022. aasta esimese kuue kuu jooksul väljastati neid 130 miljoni eest, siis 2023. aasta esimeses pooles pea 150 miljoni eest. Kuigi mõni võiks siin nüüd öelda, et põhjuseks on eestlaste raske elu, mis ei võimalda teisiti ots otsaga kokku tulla, siis tegelikult on ka tarbimislaenud reeglina väga tundlikud majandustsükli osas. Kui laenaja kardab oma töö ja sissetuleku pärast, siis ei ole ta valmis ka laenu võtma.