JUHTKIRI ⟩ Pealinna Erakond on sisuliselt sündinud

Peaaegu iga uue suurema algatusega, millega liit välja tuleb, jääb mulje, et reaalsest elust, mis käib pealinnast rohkem kui 50 kilomeetri kaugusel, on nad aina rohkem võõrandunud. Seda tunnet võimendavad nende erakondade juhtfiguuride elukauged avaldused, mida on keeruline mõista ka nende endi erakonnakaaslastel, kes toimetavad ja tegutsevad igapäevaselt väljaspool Tallinna.