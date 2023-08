NÄDALA KUJU ⟩ Katri Raik

Aga kes enam suudab meenutadagi, kui palju on linnapea tool selle aja jooksul Raigi all kõikunud? Selle ajaga on nii mõnedki endised mõttekaaslased hüpanud vastaste leeri ja mõnestki eksvaenlasest saanud poliitiline liitlane. Kas see, et Raik püsib endiselt ametis, on tema osavate poliitiliste käikude tagajärg või hoopis talle soodne asjaolude kokkulangemine?

Narva häda on selles, et siin pole aastakümneid olnud autoriteetset ja iseseisvat linnapead. Ikka on otsuseid langetanud kitsas kildkond kusagil tagatubades ning kuulekas enamus on need siis heaks kiitnud. Praegune seis volikogus on nii keeruline ja ebakindel, et paljud inimesed ei saa aru, kes siin parajasti võimul on. Peale Katri Raigi, kes mingi ime läbi ikka veel ametis on.