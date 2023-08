ANNELY OONE ⟩ Haridusvõimaluste olemasolu maapiirkonnas mängib kogukonna elujõulisuses olulist ja mitmekesisemat rolli.

Kolmapäevasel kohtumisel ministriga toetab Iisaku gümnaasiumi hoolekogu vallavalitsusega ühiselt kujundatud seisukohta, et riik võtaks üle Alutaguse valla kõik kolm üldhariduskooli. Ootus on õigustatud, sest Ida-Virumaa kaheksast omavalitsusest kuues on riik osaliselt koolid üle võtnud, v.a Alutaguse ja Toila vallas. Riigi poolt peab hea tasemega ja elujõulise eestikeelse koolivõrgu toetamine toimuma kõigis Ida-Virumaa omavalitsustes võrdsetel alustel, samamoodi õpetajate töö tasustamine ja kooli rahastamine.

Ministeerium soovib näha hea tasemega eestikeelset õpet, elujõulist ja korrastatud koolivõrku, luua õpilastele ja õpetajatele paremad tingimused õppetööks.

Haridusvõimaluste olemasolu maapiirkonnas mängib kogukonna elujõulisuses olulist ja mitmekesisemat rolli.

Alutaguse vald on Mandri-Eesti suurim maavald, pool kogu Ida-Virumaa territooriumist. Vallas on kolm elujõulist, heas korras ja õppetingimustega eesti õppekeelega kooli, neist üks gümnaasium. Kõik tingimused on praegu täidetud. Alutaguse valla kõik kolm kooli on olnud viimased 10 aastat kohad, kus on toimunud eestikeelne õpe ehk tegelikult on juba täidetud üleminekut eestikeelsele õppele, õpilastel on head lõpueksamite tulemused. Seega on tehtud midagi olemasolevate vahenditega, millele praegu planeeritakse ülisuuri summasid. See-eest kerkivad uute riigigümnaasiumide ja ka põhikoolide hooned Ida-Virumaa linnadesse nagu seened pärast vihma. Maakonna linnastumisele antakse sellega aina hoogu juurde. Ministeeriumi arvates võiks aga Alutaguse valda jääda vaid kaks kuueklassilist kooli ja üks põhikool.