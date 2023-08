Kohtla-Järve haridus hulbib ülemineku vaevades

Hr Lopini väidet, et Kohtla-Järve Kesklinna põhikooli õpetajatest 96% omab nõutavat kvalifikatsiooni, tuleb lugeda eksitavaks informatsiooniks. Haridus- ja teadusministeeriumi järelevalvemenetluse õiendist nähtub, et Kohtla-Järve Kesklinna põhikooli õpetajate kvalifikatsioon ei vasta nõuetele 22% ulatuses.

"Õppe- ja kasvatusala töötajaid, kelle kvalifikatsioonile on kehtestatud nõuded, oli koolis 47: direktor ja õppealajuhataja, kes mõlemad täitsid ka õpetaja ülesandeid, eripedagoog, logopeed, koolipsühholoog, sotsiaalpedagoog ja 41 õpetajat, nendest kahel tööleping peatatud. Direktori, logopeedi, koolipsühholoogi, sotsiaalpedagoogi ja 32 õpetaja kvalifikatsioon vastab kehtestatud nõuetele. Üheksa õpetaja (22% kõigist õppe- ja kasvatusala töötajatest) kvalifikatsioon ei vastanud nõuetele, kuna neil on puudu magistrikraad ja õpetajakutse või õpetajakutse."

Hr Lopini rünnakut ja soovi madaldada Kohtla-Järve gümnaasiumi tegevust ja personaalselt mind tuleb lugeda väiklaseks ja paljasõnaliseks. Kohtla-Järve gümnaasiumi 22 õpetajast 20-l on nõutav kvalifikatsioon, mis teeb kvalifikatsiooniga õpetajate protsendiks 91. Meie õpetajaskond on valdavalt eesti emakeelega. Kaks õpetajat, kelle emakeel ei ole eesti keel, on omandamas keeletaset C1.

Suureks väljakutseks on leida kohalikku ja kvalifitseeritud õpetajat. Kuna õpetamise kvaliteet on meile tähtis, oleme aastate jooksul kutsunud palju õpetajaid väljastpoolt Ida-Virumaad. Paraku ei kohane väljastpoolt tulnud inimesed (eriti noored) nii kiiresti kohalike oludega ning nad lahkuvad pärast üht või kaht aastat töötamist. See on paisutanud eemalt vaatajale õpetajate vahetust ja asjasse mittepuutuvas vaatlejas võib olla tekitanud küsimusi. Meie lähenemisviis on selline, et pigem kohaneda sagedamini uue ja tublima õpetajaga kui vaikivalt taluda madalamat kvaliteeti.